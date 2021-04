Uma ação conjunta entre a equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil, por meio da Delegacia Plantonista de Estância, resultou na prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. O fato ocorreu na noite dessa quarta-feira (14), no município de Estância, região Sul do Estado.

Segundo os policiais, o homem transitava pela BR-101, momento em que foi abordado para averiguação. Durante o procedimento, foram localizados no interior do veículo mais de 21,55kg de substância semelhante à cocaína, distribuído em 12 embalagens e em nove sacos plásticos. No momento da abordagem, também foi constatado que existia contra o suspeito um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação.

O suspeito e a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia, para posterior adoção das devidas providências.

A Polícia Civil também ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.