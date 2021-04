Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) cumpriram três mandados de busca e apreensão e de prisão contra o autor do homicídio do pai do cantor Garizinho do Luxo. A vítima, identificada como Adir Mizael dos Santos, foi morta com disparos de arma de fogo no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu na manhã dessa sexta-feira, 30.

De acordo com as investigações, o autor do crime é um homem de 41 anos. No dia 11 de janeiro de 2021, no mesmo bairro onde ocorreu a prisão, a vítima sofreu vários disparos de arma de fogo no interior de sua residência, vindo a óbito ainda no local. Segundo o apurado no procedimento investigativo, a vítima teria tido uma série de desentendimentos com o suspeito, o que teria motivado o crime.

Na residência do investigado, foi apreendido uma pistola calibre 9mm e 51 munições de mesmo calibre. O preso foi encaminhado para a 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM), de onde será recambiado para o sistema prisional.