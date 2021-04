Policiais da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) cumpriram nessa segunda-feira (19), o mandado de prisão preventiva em desfavor de Elivelton dos Santos Cruz, 23, suspeito de roubo a motorista de aplicativo em Aracaju.

De acordo com o delegado Luís Carlos Xavier, as investigações apontaram Elivelton como um dos quatro responsáveis pelo roubo de um veículo no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju. O caso ocorreu no dia 27 de dezembro de 2020.

“A ação criminosa no momento em que o suspeito, acompanhado por outros três comparsas, solicitou o veículo, via aplicativo, e, durante a viagem, anunciou o assalto, sendo subtraído o veículo e os pertences do motorista”, detalhou o delegado.

Após a coleta das evidências da participação do suspeito, ele foi reconhecido pela vítima. Ante o exposto, a Polícia Civil representou pela prisão, sendo expedida a decisão judicial. Ele já encontra-se à disposição da Justiça.