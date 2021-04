Na madrugada do último domingo, 04, policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar, com sede no município de Nossa Senhora do Socorro, prenderam um homem que transportava dois simulacros no interior do veículo.

O fato ocorreu no Conjunto Joao Alves, Socorro, quando os policiais abordaram o veículo modelo Sentra, cujo conduto apresentou atitude suspeita. Após a abordagem os militares encontraram com o acusado dois simulacros de arma de fogo, um par de algemas e uma balaclava (espécie de touca que cobre todo o rosto).

Matérias que provavelmente seriam utilizados para prática de assalto. O material custodiado foi levado à delegacia para as providências cabíveis.