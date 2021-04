Policiais militares do 11° Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) interromperam dois eventos com aglomeração de pessoas na cidade de Tobias Barreto. Os casos ocorreram em um bar improvisado e numa pousada. As ações policiais ocorreram no sábado, 17.

De acordo com as informações policiais, o primeiro caso ocorreu dentro de uma residência, que estava funcionando como um bar improvisado. No local, os militares flagraram 15 pessoas consumindo bebidas alcoólicas.

Já na rua Severiano Cardoso, os policiais foram verificar uma ocorrência de perturbação do sossego numa pousada. Chegando ao local, flagraram uma festa com iluminação de boate e mais de dez pessoas num espaço relativamente pequeno.

Nos dois casos, as pessoas envolvidas nas aglomerações, inclusive proprietários ou organizadores, foram encaminhados à sede do 11º BPM, onde assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo em comparecer à Justiça para audiência.

Com informações de Ascom PM/SE