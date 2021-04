Policias militares do Batalhão de Radiopatrulha prenderam Márcio Douglas dos Anjos Silva, 37, suspeito de tráfico de drogas. Ele estava em posse de 200 gramas de cocaína, distribuídas em embalagens menores e pinos utilizados para venda de drogas, além de uma balança de precisão e um papel contendo anotações referentes à venda do entorpecente. Ele foi detido no bairro Capucho, em Aracaju, nessa quinta-feira, 8.

Os policiais faziam rondas pela localidade quando receberam a informação de que um homem, egresso do sistema prisional, estaria vendendo drogas no bairro Capucho. Diante das informações, as equipes se deslocaram ao bairro e avistaram o suspeito. Ao perceber a aproximação policial, ele fugiu. O acompanhamento foi feito e Marcio Douglas alcançado pelos militares.

O suspeito, que já tinha passado pelo sistema prisional pelas práticas de receptação, tráfico de drogas e lesão corporal, recebeu voz de prisão e foi conduzido, com todo o material apreendido, para a Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.