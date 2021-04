Um protesto na tarde deste domingo, 11, reuniu manifestantes contra pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Alguns líderes da comunidade religiosa foram acusados, no mês passado, de assédio e importunação sexual contra mulheres que frequentavam a igreja.

Durante o protesto na frente da Igreja Quadrangular do bairro Jardins, na Zona Sul de Aracaju, um início de tumulto terminou em pancadaria. O radialista Alex Carvalho ficou ferido. Segundo ele, a agressão foi praticada por um diácono da igreja. Um vídeo mostra o momento.

“Vim aqui fazer uma matéria e o diácono da Igreja Quadrangular impedindo o trabalho da imprensa, aqui ó, fui agredido, lamentável. Vim só fazer o meu trabalho, Wesley Chagas, diácono, não faça isso não. Sou profissional de comunicação, estou aqui para poder trazer a matéria e o povo saber o que está acontecendo”, disse Alex após a confusão.

O diácono rebateu: “chegaram várias pessoas, com xingamento, com gritaria e eu pedi a Alex que parasse de filmar e de gritar, pois estávamos em um momento de culto. Ele veio e me agrediu com uma cotovelada e a minha reação foi ter dado um soco nele. Como cristão eu não deveria, mas infelizmente foi o que veio no momento”.

A Igreja do Evangelho Quadrangular não comentou o assunto.

