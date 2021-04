Equipes da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA), deflagraram uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Santa Maria, em Aracaju. A ação policial da manhã desta terça-feira, 29, resultou na prisão de dois suspeitos. Ao todo, 15 pessoas foram conduzidas à delegacia.

O delegado Gilberto Guimarães detalhou que a operação é fruto de denúncias da população. “Recebemos denúncias de que nessa rua estava tendo uma incidência muito grande de tráfico de drogas, principalmente crack. Fizemos as investigações e obtivemos os mandados de busca e apreensão. Coletamos produtos ilícitos e substância entorpecentes. Temos uma rua onde diversos imóveis estavam sendo utilizados para venda de drogas e locais ocupados para o consumo da substância entorpecente”, enfatizou.

Na operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A ação policial resultou na apreensão de 444 pedras de crack, R$ 3,3 mil reais, além de diversos produtos, como um celular com restrição de roubo. A rua onde aconteceu a operação é composta por imóveis em uso, como uma mercearia que também fazia a venda de entorpecentes, e locais desocupados, onde usuários usavam as drogas.

O delegado Jefferson Alvarenga explicou que foram encontrados diversos produtos que podem ter sido fruto de ações criminosas. O material pode ter sido utilizado por usuários como pagamento pelo entorpecente. “Nós acreditamos que vários produtos encontrados aqui são fruto de furto e roubo. A rua onde nós deflagramos a operação se transformava numa cracolândia. Vários usuários levavam produtos e trocavam por droga”, citou.

O comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), tenente-coronel Hilário Santana, salientou que a operação faz parte do trabalho integrado entre as forças de segurança pública no combate à criminalidade no bairro Santa Maria. “Temos feito um trabalho conjunto que tem trazido bons resultados à população da localidade. O combate ao tráfico de drogas é essencial na diminuição de outros crimes, como os praticados contra a vida, que são os homicídios”, evidenciou.

Ainda conforme o delegado Gilberto Guimarães, como há ocorrências de homicídio na localidade, o DHPP também participou da operação. “Nessa rua tivemos três homicídios em datas muito próximas. Então convidamos o DHPP, que também fez a incursão em alguns imóveis para a obtenção de informações sobre esses casos”, complementou.