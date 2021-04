A vacinação em pessoas com autismo e Síndrome de Down está na lista de prioridades do Governo do Estado em virtude da maior vulnerabilidade ao contágio da Covid-19. Em reunião extraordinária com Conselho de Secretários Municipais de Saúde, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, pactuou com os municípios a antecipação da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com idade a partir dos 18 anos desses dois grupos (autismo e Síndrome de Down).

A ideia é iniciar a vacinação desse grupo já a partir da próxima semana. “Com a chegada de mais vacinas, nesta sexta-feira, vamos utilizar a reserva técnica para aplicar nessa população. Ou seja, não iremos mexer no quantitativo de primeira e segunda doses descrito pelo Ministério da Saúde e sim da reserva técnica. Com a antecipação da vacina, a gente reconhecendo assim, o maior risco de agravamento e óbito nessas pessoas pela infecção da Covid-19”, disse Mércia Feitosa.

A secretária de Saúde solicitou aos representantes dos municípios agilidade no levantamento de informações sobre quantitativo da população com Síndrome de Down e autismo.

“Nós enviamos um formulário eletrônico para os municípios. Precisamos saber quantas pessoas temos com autismo e com a Síndrome para que possamos enviar os imunizantes”, disse a secretária.

