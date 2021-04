A Secretaria de Estado vem recebendo esporadicamente do Ministério da Saúde os medicamentos que compõem os chamados ‘Kit intubação’. Na última terça-feira, 30, chegaram ao Centro de Distribuição de Insumos e Medicamentos (Cadim) duas categorias de medicamentos para pacientes que estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com a Covid-19.

Foram 1000 frascos de Atracurio Besilat (10 mg/5ml), 2825 frascos de Cisatracurio Besilat (2mg/5ml), 3725 frascos do Rocurônio Bromet (10mg/5ml) e 1610 do Midazolam (5mg/10ml). De acordo com informações da coordenadora do Centro de Distribuição de Insumos e Medicamentos (Cadim). Esses medicamentos são sedativos e bloqueadores neuromusculares.

Os medicamentos serão distribuídos para o Hospital do Coração, Hospital Nossa Senhora dos Passos, Fundação Beneficente Hospital de Cirurgia, Hospital Renascença, Hospital Amparo de Maria, Hospital Municipal Zona Norte Nestor Piva, Hospital Fernando Franco, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Universitário de Lagarto, Hospital São José e Hospital Santa Isabel e demais unidades hospitalares do Complexo Estadual de Saúde.

Amanda Prata explica que não há regularidade no envio de medicamentos pelo Ministério da Saúde. “Seguindo a linha dessa remessa, o Ministério enviou medicamentos que duram de dois a cinco dias”, destaca.

“Estamos em um cenário difícil, em que todos os estados do Brasil estão tendo dificuldade de reposição no estoque”, destaca a coordenadora do Cadim. Neste sentido, a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo todas as tratativas de aquisições, mediantes os seus processos de compras de rotinas, adesões de atas de registros de preços, compras emergenciais, pregões e adesão de atas com o Ministério da Saúde.

ASN