Equipes da Delegacia Regional de Propriá e do 2º Batalhão de Polícia Militar, (2º BPM) em ação conjunta, apreenderam drogas e munições no final da manhã dessa quarta-feira (19). A operação ocorreu no bairro Remanso, no município de Propriá, após denúncias de que um homem teria feito disparos de arma de fogo na localidade.

De acordo com o delegado Fábio Alan Pimentel, após o recebimento da informação, os policiais seguiram ao local, mas, ao perceber a aproximação policial, o suspeito adentrou na residência e fugiu pelos fundos do imóvel. As equipes entraram no local e passaram a efetuar buscas na tentativa de localizar a arma de fogo.

Durante as buscas no interior do imóvel do suspeito, foi encontrada diversas munições intactas e deflagradas de revólver calibre .38, uma balaclava (touca ninja), inúmeras pedras de crack prontas para a venda, maconha, balança de precisão, material para embalar droga, além de uma quantia em dinheiro proveniente da comercialização do entorpecente.

O material encontrado foi apresentado na Delegacia Regional de Propriá e devidamente apreendido. A Polícia Civil ressalta que informações e denúncias sobre práticas delitivas podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.