NOTA – 15h30

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que, sobre a queda de uma aeronave de pequeno porte no bairro Coroa do Meio, nesta quinta-feira, 6, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (SSP) monitora a situação. Uma vítima fatal foi confirmada.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) fez sobrevoo na área e identificou os destroços da aeronave. O Corpo de Bombeiros iniciou os procedimentos de resgate, mas verificou o óbito. A Polícia Militar e a Superintendência Municipal de Trânsito (SMTT) também foram acionadas.

Os primeiros levantamentos indicam que a aeronave monomotor saiu do Aeroporto de Aracaju e apresentou problemas logo após a decolagem. As informações dão conta de que o piloto desviou a rota para a área de manguezal para evitar a queda sobre as residências.

A maior parte da aeronave está submersa e poucas são as partes que ficaram visíveis após a queda.

Às 15h30, o Corpo de Bombeiros informou que as buscas estão avançadas e já foi acessada a parte da cabine e dos bancos da aeronave.