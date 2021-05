O senador Alessandro Vieira (Cidadania) apresentou, nesta última segunda-feira (24), requerimento convocando o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), a comparecer na CPI da Pandemia no Senado para prestar esclarecimentos sobre a contratações emergências para a montagem do Hospital de Campanha de Aracaju.

Na justicativa do requerimento, Alessandro aponta “para que seja possível esclarecer os fatos associados às contratações emergenciais para a montagem da estrutura necessária ao funcionamento do Hospital de Campanha de Aracaju objeto de investigação através da Operação “Serôdio” da Polícia Federal, é necessária a convocação do Prefeito de Aracaju, Senhor Edvaldo Nogueira”.

O Hospital de Campanha de Aracaju foi alvo de investigação pela Polícia Federal em 2020 que ficou conhecida como Operação “Serôdio”

Em sua conta no twitter, o senador disse que “ainda temos muito trabalho, mas já vamos começar a programação da segunda fase da CPI, com apresentação dos requerimentos de convocação de governadores e prefeitos de capitais onde ocorreram operações da PF/MPF. Vamos buscar toda a verdade. Quem não deve não teme”

O senador sergipano também apresentou requerimentos convocando todos os governadores e prefeitos de capitais onde ocorreram investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

Os requerimentos ainda serão votados pela CPI.

