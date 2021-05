O médico oftalmologista Mário Ursulino morreu neste domingo (02), aos 62 anos. De acordo com o Sindicado dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed), ele lutava há muitos anos contra um câncer e estava hospitalizado em tratamento quando contraiu também a COVID-19. Formado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), especializou-se em oftalmologia, sendo um dos mais renomados nesta área. Atuou por mais de 35 anos sendo o fundador do Hospital de Olhos de Sergipe (HOS).

Dr. Mário Ursulino foi o 16º médico vítima da Covid-19 em Sergipe. Em um período de três dias, três médicos morreram após as complicações da doença. COnfira a lista divulgada pela assessoria de comunicação do

Sindimed:

02/05/2021 – Mário Ursulino

30/04/2021 – Gilson Nascimento

30/04/2021 – Carlos Alberto Oliveira de Santana

14/04/2021 – Abian Eliel Rosas Maquera

12/04/2021 – Evanilson de Lima Santos

03/04/2021 – Maria da Conceção Ramos Prudente, cardiologista, 70 anos

02/04/2021 – Glória Tereza Lima Barreto Lopes, pediatra, 62 anos.

23/03/2021 – Marlene Carvalho Nascimento D’Ávila,oftalmologista,68 anos

20/03/2021 – Maria Eugénia Correia Teixeira, dermatologista,70 anos

28/09/2020 – Antonio Correa Fernandes, Cirurgião, 58 anos

20/09/2020 – Flamariom Luiz Tavares, cirurgião.

11/09/2020 – Walter Marcelo Oliveira, sanitarista, 58 anos

31/08/2020- Francisco de Assis Gouveia, pediatra, 62 anos

13/07/2020 –Marcos Antônio Costa Campos de Santana, radioterapeuta, 35 anos

02/07/2020 – Sonia Del Vecchio Silva, ginecologista, 74 anos

15/06/2020 – Reginaldo Silva, 74 anos

