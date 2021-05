A Polícia Militar, por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), registrou dois acidentes de trânsito causados pelo mesmo condutor, que estava alcoolizado, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. As colisões ocorreram no final da tarde dessa terça-feira (18).

De acordo com a CPTran, um condutor de um veículo de modelo HB20 se envolveu em um acidente na rua Bahia e tentou fugir do local, mas, logo à frente, na rua Boquim, colidiu com uma caminhonete, que estava estacionada.

A CPTran foi acionada e, ao chegar ao local, fez o teste do etilômetro, que constatou 0.56 mg/L de álcool no ar expelido pelo condutor do HB20. A ocorrência foi registrada e o motorista foi conduzido à delegacia.