O fato ocorreu na noite da última quarta-feira, 19, no município de Propriá, no bairro Remanço.

De acordo com informações, uma criança acabou sendo atingida por um tiro de raspão e foi encaminhada para uma unidade hospitalar, no município. A criança passa bem, apesar do susto.

Ainda não se sabe quem seria o autor do disparo. A polícia civil irá investigar o caso.