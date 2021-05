A delegada Danielle Garcia postou em suas redes sociais que foi ameaçada de morte por um homem de nome Kayc Santos.

A mensagem postada no privado pelo jovem, diz: “Você é xxxxxxxx matou meu irmão aqui em Simão Dias, uma hora vocês me pagão.”

“Quero compartilhar com vocês essa ameaça que recebi através de mensagem privada do Instagram. Resolvi publicar no feed para esclarecer duas coisas:

Primeiro, Nunca participei de operação policial em Simão Dias;

Segundo, nem eu, e muito menos meu colega Delegado de Polícia citado, temos medo de moleques covardes!

Entendeu @kayc__santos21 ???

Em tempo, e para que entendam o risco da nossa profissão, essa não é a primeira e não será a última ameaça que recebo no exercício da minha função! “. Escreveu Danielle.