Com previsão de maré alta a partir desta segunda-feira, 24, a Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes em atenção para adotar as providências que forem necessárias à redução de transtorno à população.

Veja também No Content Available

Nesta segunda-feira, a Defesa Civil emitiu aviso, através do serviço SMS 40199, de maneira que os moradores de localidades vulneráveis aos possíveis impactos estejam informados sobre o fenômeno natural e, também, redobrem o estado de observação.

A maré esperada para os próximos três dias deve atingir o pico de 2,2 m, o que não enseja impactos muito severos, porém demanda maiores cuidados caso ocorra acompanhada de chuva intensa. Por isso, as equipes da gestão municipal reforçam as ações preventivas e se mantêm preparadas para atuar.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, reforça que o trabalho ocorre de maneira integrada. “As equipes estarão em atenção para auxiliar a população, diante das necessidades que possam surgir. Realizaremos o monitoramento dos locais que historicamente recebem essa influência da maré no bairro Treze de Julho e no loteamento Estrela do Oriente, no Bugio”, indicou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, podem ocorrer lâminas d’agua em algumas vias. “Se essa maré vier acompanhada de chuvas fortes os impactos podem ocorrer de maneira mais significativa, por isso enviamos o alerta para as mais de 51 mil pessoas cadastradas no serviço SMS 40199, de maneira que redobrem o estado de atenção com relação ao período. Estaremos prontos para atuar diante das demandas que possam surgir”, enfatizou.

Em situações de risco, a Defesa Civil pode ser acionada através do número emergencial 199, que funciona 24h, todos os dias da semana. Já para receber os alertas oficiais basta realizar cadastro enviando uma mensagem SMS para o número 40199. É preciso inserir, no campo da mensagem, o CEP da localidade sobre a qual deseja receber informações. O serviço é gratuito.

ANN