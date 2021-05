Em ação conjunta entre o Departamento de Narcóticos (Denarc), localizado em Aracaju, e a Divisão de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana, foram presos Alexander Marcos Santos Santana, 20, e Gilson dos Santos, 24. Eles são investigados pela prática de tráfico de drogas e as prisões ocorreram nessa terça-feira (18).

De acordo com as investigações, as unidades policiais vinham realizando diligências investigativas acerca de homens suspeitos de entregar droga na região agreste do estado – tendo como o principal destino a cidade de Itabaiana – e também na Grande Aracaju.

Na tarde dessa segunda-feira, após diligências, foi verificado que haveria uma entrega de tabletes de maconha no bairro América, em Aracaju. No decorrer da ação policial, as equipes visualizaram dois homens com droga em casa. Após a abordagem, cinco tabletes de substância semelhante à maconha foram apreendidas, pesando mais de um quilo.

Ainda segundo o procedimento investigativo, o suspeito Alexander Marcos Santos Santana também é investigado por roubo majorado contra aproximadamente 10 pessoas, fato que ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2020. Na época, ele foi preso em flagrante.

Segundo caso

O Departamento de Narcóticos (Denarc) investigava um casal por tráfico de drogas e associação para o tráfico no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Após diligência na manhã dessa segunda-feira (18), foram presos em flagrante Gabriel Lucas Barbosa dos Santos, 20, e Beatriz de Jesus Teixeira, 23.

Segundo as investigações, na residência onde eles estavam, foram encontrados um tablete de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão e anotações do comércio suspeitos de serem registros de compra e venda de entorpecentes. Gabriel foi preso em flagrante em outubro de 2019 por tráfico de drogas com uso de arma de fogo, sendo apreendido, na época, colete balístico e rádio transmissor.