A família do piloto Adriano Leon, de 32 anos, está oferecendo uma recompensa para quem encontrá-lo. Depois de 9h de trabalho intenso de buscas dentro do mangue no bairro Atalaia, em Aracaju, parte da fuselagem da aeronave foi retirada do local. A porta da aeronave estava aberta, os quatro cintos desafivelados e o piloto não foi encontrado. Havia no local apenas um tênis. Adriano pilotava um avião modelo RAV-10, que caiu na capital sergipana no final da manhã dessa quinta-feira, 7. A espenaça da família é que morados e pescadores da região possam ajudar no trabalho de buscas por ele.

Modelo igual ao avião que caiu em Aracaju

A esposa do piloto, Michele Costa, chega em Aracaju ainda hoje. A informação foi confirmada com exclusividade pelo Jornal da Fan. Adriano veio para Aracaju a trabalho, trazendo um dos donos da aeronave, André de Araújo Silva, que fazia viagem de negócios. Após ter deixado André no aeroporto, a aeronave foi abastecida e Adriano retornaria à Unaí (MG), de onde havia partido na manhã de ontem, mas o avião caiu logo depois da decolagem.

Momento em que parte dos destroços foi retirada do manguezal/ Foto: Fan F1

A esposa do pilto disse que tem certeza que ele está vivo. Ela ligou para o celular dele durante a madrugada e o parelho continua “chamando”.

As buscas por Adriano foram interrompidas ontem por volta das 21h. O trabalho será retomado na manhã desta sexta-feira, 7. Os primeiros profissionais dos órgãos de salvamento já começaram a chegar no local.

*Com informações da Fan F1