Polyana Souza, sobrinha de um paciente internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, clama por um médico neurologista e por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para que o seu tio seja transferido.

Ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na última segunda-feira, 26. Chegou a ser diagnosticado com morte cerebral por médicos do Nestor Piva. A família preparou o funeral, mas nesse final de semana, outro profissional da mesma unidade informou que ele estava com sinais vitais e respirando.

Até o momento, a família não sabe a verdadeira situação do Emmanoel Souza.

“Cada dia é um médico diferente. No sábado, um clínico geral disse: se você sabe orar e rezar você faça, porque ele vai progredir a óbito”, afirmou Polyana.

A princípio, Emmanoel foi atendido no HUSE, que diagnosticou o AVC isquêmico, e, na madrugada da terça-feira, 27, foi transferido para o Hospital Nestor Piva,na Zona Norte de Aracaju.

De acordo com a sobrinha, ele está intubado e precisa de um médico neurologista para realizar novos exames e autorizar a transferência para um leito de UTI.

*Com informações da Fan F1