“Nosso agrupamento tem bons nomes para disputar o governo, como Fábio Mitidieri (PSD), Rogério Carvalho (PT), Edvaldo Nogueira (PDT), Laércio Oliveira (PP), do (conselheiro do TCE) Ulices Andrade e, inclusive, o meu. Agora não cabe ao ex-presidente Lula querer dizer que o nome que ele quer para ser governador. Aqui em Sergipe Lula é bem votado, mas ele não vota. Tem que dialogar com o nosso grupo todo e convencer a todos que sua indicação é a melhor opção”.

A declaração acima é do deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi entrevistado, na manhã dessa terça-feira (11), na FAN FM de Aracaju, pelo radialista Narcizo Machado, quando questionado pelo lançamento da pré-candidatura do senador Rogério Carvalho pelo ex-presidente Lula para o governo de Sergipe em 2022. Luciano reconheceu que já votou em candidaturas petistas, mas é contra qualquer indicação sem um amplo diálogo.

Luciano Bispo reforçou que esta será uma decisão do agrupamento, do entendimento de todos e que ele não aceitará imposições, de quem quer que seja. Sobre a aproximação de Fábio Mitidieri com André Moura, ele disse que “vejo com muito bons olhos esse trabalho unificado do deputado Fábio Mitidieri com o ex-deputado André Moura em Brasília, buscando ajuda do governo federal para conter a fome do povo sergipano. Aí eles têm minha aprovação”.

“Se eu soubesse e fosse convidado, eu gostaria de ir pra lá também, junto com eles, para dar o meu apoio. Gosto de fazer isso e fico contemplado quando vejo políticos do Estado lutando por benefícios para os sergipanos. Eles se movimentam muito bem em BSB e podem ajudar muito”, completou Luciano Bispo.

Provocado por Narcizo Machado se o “desenho da chapa” era esse para 2022, com Mitidieri e André Moura juntos, Luciano Bispo não titubeou: “é um grande desenho, mas nós temos outros desenhos também. Temos bons nomes, vários, e o que for do entendimento do grupo terá o meu apoio também. Não faço objeção nenhuma a André Moura”, disse.

Luciano explicou que o nome de Fábio Mitidieri é o mais citado pela classe política, mas todos os outros reúnem condições de disputarem o governo. “O nome precisa ter o aval do grupo. Eu entendo que devemos construir, sem imposições e anunciar o pré-candidato já entre setembro ou outubro”.

Questionado sobre o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), Luciano Bispo foi taxativo: “se ele votar no meu candidato a governo, não tem problema; agora em Itabaiana nós teremos dois palanques e ele não sobe no meu”. Diante da pergunta de Narcizo se Valmir pode ser o candidato a vice na chapa, Luciano emendou: “aí eu não voto na chapa”.

Fonte: radarsergipe