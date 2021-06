Mesmo após as denúncias sobre um suposto falso policial que estaria agindo no município de Canindé do São Francisco e toda repercussão na TV Atalaia, ao que parece, o homem citado nas denuncias continua acompanhando as ações policiais.

Em nota na época das denúncias, a Secretária de Comunicação do Estado informou que o homem atua em cargo comissionado, que estava fazendo a função de atendimento público, na época o delegado de Canindé teria informado que fez a devolução do mesmo a coordenadoria do interior e o envolvido ficaria lotado em seu órgão de origem e que ficaria à disposição do estado.

ASSISTA:

Na mesma nota foi informado que seria levantado um procedimento administrativo para verificar se ele praticava algo em desacordo com a funções dele.

Mesmo em meio as polêmicas evolvendo esse fato, um vídeo divulgado na manhã do último domingo, 30, mostra o suposto falso policial, mais uma vez acompanhando uma ação da polícia, desta vez de combate a um arrombamento a banco no município.

No vídeo é possível ver o homem de camisa clara e com um celular nas mãos, porém não foi possível identificar se o mesmo estava armado. Mas e sobre a informação de que o envolvido ficaria lotado em seu órgão de origem? Que poder tem esse homem de transformar um cargo comissionado em algo desse tipo? Mesmo após as denúncias, estaria ele agindo ainda como policial?

São perguntas que o povo de Canindé tem feito.

Maycon Fernandes/Jornalista DRT 0002304/SE