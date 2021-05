Equipes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) e do 5° Batalhão de Polícia Militar (5°BPM), juntamente com o Grupamento Tático Aéreo (GTA), deram cumprimento ao mandado de internação provisória de Caio Alexandre Eustáquio de Mesquita, 19, investigado por ato infracional semelhante a homicídio. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 12, na região do Eduardo Gomes, nas proximidades do rio Poxim, após perseguição.

De acordo com o major Augusto César, comandante da 1ª CIPM, a equipe recebeu uma denúncia de que um foragido da Justiça estaria escondido no local conhecido por Favela do Capucho, no município de São Cristóvão. Assim, os policiais foram ao local indicado e flagraram o denunciado.

“Dada a voz de prisão, ele sacou uma arma calibre .32 e tentou fugir, atirando contra os policiais. A guarnição reagiu à injusta agressão e ele correu em direção à maré”, afirma o comandante da 1ª CIPM. Durante a troca de tiros, Caio foi atingido.

A equipe do 5°Batalhão também foi acionada, para apoiar por terra e checar se ele sairia do outro lado do rio, já na região de Nossa Senhora do Socorro. O GTA assim que chegou ao local, prontamente localizou o suspeito, tentando se esconder em área de vegetação dentro do rio. A equipe realizou a abordagem e conduziu o jovem até as margens, para que a Polícia Militar efetuasse a prisão em flagrante.

Caio Alexandre foi identificado e preso, sendo levado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde está custodiado. O mandado em desfavor de Caio tinha sido expedido pelo juiz da 17ª Vara Cível de Aracaju, no dia 19 de abril deste ano.

