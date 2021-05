Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam em flagrante um homem por corrupção ativa, nessa quarta-feira (19). Ele foi flagrado com uma pequena quantidade de maconha e tentou subornar os militares para que a ocorrência não fosse registrada.

De acordo com as informações policiais, o caso ocorreu nas imediações da região central do município de Propriá. O homem estava conduzindo um veículo, quando foi flagrado com uma pequena quantidade de maconha no interior do seu veículo.

Diante do flagrante, o homem tentou subornar a equipe para que não fosse feito o termo circunstanciado de ocorrência. Assim, ele foi detido em flagrante e conduzido a uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis ao caso.