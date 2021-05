Após o início de um incêndio na área, às 6h30 desta sexta-feira (30/06), pacientes da ala do Prédio Covid do Hospital Zona Doutor Nestor Piva do Norte, na Avenida Maranhão, em Aracaju, foram transferidos para outras unidades. A Secretaria Municipal de Saúde informou que as chamas estavam sob controle, porem pessoas ficaram feridas.

Uma pessoa morreu durante a transferência, uma enfermeira acabou desmaiando e precisou ser socorrida. No momento do incêndio, vários profissionais estavam trocando de plantão e estão ajudando no atendimento e transferências desses pacientes.

A suspeita é de que o incêndio tenha iniciado em um ar-condicionado.

A SMMT anunciou uma mudança no transito na região:

Nota atualizada às 8h50

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) informa que, devido ao incêndio na Unidade de Pronto Atendimento Nestor Piva, foi necessário montar uma operação emergencial de trânsito nas proximidades da unidade de saúde e também nas imediações do Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, para onde a maioria dos pacientes está sendo transferida. Os pontos com desvios de trânsito no momento são os seguintes:

– Avenida São Paulo X Rua Bahia

– Avenida São Paulo X Rua Elias Gonzaga

– Rótula da avenida São Paulo X avenida Coelho e Campos

– Avenida Maranhão X Rua Paraíba

– 3 pontos ao longo da avenida Maranhão

– Retorno da avenida Tancredo Neves que dá acesso ao Huse

A SMTT orienta os condutores a evitar trafegar por esses pontos.

Ascom/SMTT