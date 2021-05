O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, recebeu nesta quarta-feira (19) o presidente do Diretório Estadual do partido em Sergipe, José Carlos Machado, e a senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE). Durante o encontro, os membros da sigla enfatizaram a importância de fortalecer a base do Democratas no Estado.

Os representantes do Democratas Sergipe estão empenhados em ampliar e fomentar a articulação política a fim de estabelecer vínculos com lideranças importantes no âmbito local.

Apesar de todas as especulações, ao ser questionada sobre a possibilidade de se candidatar a um cargo majoritário durante o pleito de 2022, a senadora Maria do Carmo Alves enfatizou que as conversas estão caminhando, mas que prefere aguardar um momento mais propício para definir o caminho a ser seguido.

A senadora argumentou ainda que as dificuldades trazidas pela pandemia pedem cautela e atenção máximas. Por isso, avaliou que a construção focada nas Eleições de 2022 será definida apenas a partir do segundo semestre de 2021.

Eleições proporcionais

Em conversa com o presidente ACM Neto, Machado também tratou de outro tema importante: a formação de chapas proporcionais com candidatos fortes e capacitados a exercer papel de protagonismo nas eleições locais.

De acordo com José Carlos Machado, o Diretório Estadual está comprometido em orquestrar nomes de peso na política estadual para garantir bancadas estruturadas tanto no âmbito estadual (deputados estaduais), quanto no nacional – com a eleição de deputados federais do Sergipe pelo Democratas.

Via Dem