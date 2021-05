LUTO: Morre Coronel Carlos Augusto por complicações causadas pela Covid-19

Morreu na última segunda-feira, o coronel Carlos Augusto Lima Bispo, pelas complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital São Lucas há aproximadamente 30, mas não conseguiu vencer o vírus e faleceu.

Carlos Augusto tem 54 anos, é de Frei Paulo, é pastor e foi chefe do Gabinete de Segurança Militar do Governo Marcelo Déda. A sua situação se complicou neste final de semana, inclusive com a família sendo convocada para vê-lo com vida pela última vez.

Nas eleições de 2020 ele foi candidato a vereador pelo Republicanos, mas não conseguiu eleger-se. Carlos Augusto ainda se encontra no Hospital onde a família ainda decide sobre o sepultamento.

Foi também diretor administrativo da SMTT na gestão de Marcelo Déda quando prefeito de Aracaju. Ocupou vários cargos públicos, entre eles diretor geral do Hospital da Polícia Militar.