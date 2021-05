A Federação Sergipana de Futebol LAMENTA profundamente a morte de mais um profissional do Rádio Sergipano, que perdeu a sua LUTA contra a Covid 19. Dessa forma é , com profundo pesar, que anunciamos o falecimento do radialista PORFIRIO RIBEIRO NETO(Popó da Gávea), como era carinhosamente conhecido pelos milhares de ouvintes do Rádio e dos Desportistas Sergipanos.

Ribeiro Neto era Baiano, nascido em Itabuna, ainda jovem mudou-se para o Rio de Janeiro, mas era também Sergipano de Coração, além de um grande profissional do Rádio Sergipano, Ribeiro Neto foi também um Grande Treinador de Futebol, sendo CAMPEÃO nos 02 clubes da Capital Confiança e Sergipe e no América de Propriá.

Devido a este acontecimento, o Presidente da FSF, MILTON DANTAS, DECRETOU luto oficial de três dias e um minuto de silêncio nas partidas de 05/04 entre: Sergipe X Confiança e amanhã(06/04), Lagarto X Itabaiana.

O Presidente em nome de todos os que fazem a FSF pede a DEUS, que coloque a alma DELE em bom lugar e que conforte todos os seus familiares e amigos. 🙏🙏🙏🙏🙏

REGINALDO GOVEIA

ASCOM/FSF