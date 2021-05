Morreu vítima da Covid-19 na última quinta-feira (6), aos 33 anos, o engenheiro civil Dr. Felipe Nascimento Garcia Moreno, em um hospital localizado em Aracaju (SE).

Esposo de Lícia, filho da professora Denise e irmão de Igor, o jovem engenheiro trabalhava na Secretaria de Estado da Educação desde 2017, era responsável pelos sistemas de combate a incêndio das escolas. Familiares, amigos e colegas se despediram em um cortejo que saiu do SVO e passou pela secretaria da Educação, onde foi homenageado. O corpo de Dr. Felipe foi cremado no município de Itaporanga d’Ajuda (SE).

Cabe salientar a revolta que é ter que lamentar mais uma vítima de Covid-19, ainda mais sabendo que já existem diversas vacinas disponíveis e que já deveriam ter sido aplicadas se não houvesse ineficiência e negligência das autoridades competentes, em especial do Governo Federal que rejeitou em 2020 oferta que previa 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer, influenciado por teorias negacionistas que custaram e ainda custam milhares de vidas. É um momento em que tristeza e revolta se misturam de forma profunda.

Nossa solidariedade a família e amigos de Dr. Felipe e de todas as famílias que sofrem diariamente com a perda de um ente querido. Nossos profundos sentimentos. Que os culpados por todo esse terror causado pela incompetência e pelo negacionismo sejam devidamente penalizados.

Nota da Secretaria da Educação

“A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura lamenta o falecimento do engenheiro civil, Felipe Nascimento Garcia Moreno, ocorrido nesta quinta-feira, 6, por complicações da Covid. Felipe Garcia exercia suas funções no Setor de Engenharia e Edificações Escolares da Seduc desde 2017, como responsável pelos sistemas de combate a incêndios das unidades escolares. Em nome do secretário de estado da Educação, Josué Modesto dos Passos Subrinho, e do diretor de Engenharia da Seduc, Valdir Pinto, a Seduc reitera votos de pesar aos amigos e familiares neste momento de dor”.

Por Bruno Matos e Victor Barros