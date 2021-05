Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) abordaram na noite da última terça-feira, 18, em Aracaju, o motorista de aplicativo Francisco Carlos Pereira de Araújo. No interior do seu veículo foi encontrado, aproximadamente, 1kg de crack.

Após ser indagado sobre a origem da droga, Francisco informou que ela seria de Anderson de Jesus Silva, morador da cidade de Itabaiana. Os policiais então se encaminharam à casa de Anderson, no município serrano.

Já em Itabaiana, na residência de Anderson, foram encontradas mais porções de crack, maconha, cocaína e diversos pinos para acondicionar cocaína para o consumo individualizado. Os homens irão responder por tráfico de entorpecentes.

A Polícia Civil também ressalta a importância da colaboração da população na elucidação de ações criminosas. Informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.