Policiais civis da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra Josenildo Alexandre de Oliveira, conhecido como “Leno”, investigado pela prática de roubo. A detenção ocorreu na manhã desta quarta-feira (26).

De acordo com as investigações, ele é um dos suspeitos de um roubo que foi praticado contra uma padaria localizada no conjunto Orlando Dantas, zona sul de Aracaju. A decisão judicial de prisão foi expedida pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

O suspeito foi conduzido a uma unidade policial, onde já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.