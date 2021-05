A Polícia Civil, por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), fechou dois pontos de compra e venda de drogas em Aracaju e também na cidade de Nossa Senhora do Socorro, durante ação policial realizada nessa terça-feira (11). Durante a operação, um homem e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A ação policial também apreendeu seis tabletes e 11 frações de tabletes de substância semelhante à maconha.

De acordo com as investigações, um dos locais de venda de drogas funcionava no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. No local, Aline Santana, 32, foi presa por continuar a comercialização de entorpecentes após a prisão do seu marido, que segue detido.

Já o outro local de venda de entorpecentes estava situado no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Lá, foi preso Antônio Carlos Nascimento Marques, 22. Conforme o procedimento investigativo, ele já havia sido detido e respondeu criminalmente no âmbito de uma investigação decorrente de homicídio.

A Polícia Civil ressalta também que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.