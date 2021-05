A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Simão Dias, identificou e intimou um homem para prestar esclarecimentos a respeito de uma ameaça de morte contra a delegada Danielle Garcia Alves. A ameaça foi enviada de maneira privada numa rede social de Danielle, que prestou um boletim de ocorrência ainda na noite desta quarta-feira, 5, na Central de Flagrantes.

O delegado de Simão Dias, Clever Farias, informou que o rapaz foi intimado e prestou depoimento na manhã desta quinta-feira, 6. Ele alegou que o perfil usado para cometer o crime utiliza sua foto, porém desconhece quem seja a verdadeira pessoa que utiliza o espaço digital.

O delegado informou, ainda, que já solicitou à rede social a preservação da prova, bem como o cadastro do perfil utilizado no crime, para verificar se pertence ao homem intimado nesta quinta ou à outra pessoa. As investigações prosseguem.