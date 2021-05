Equipes da 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM), com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deram cumprimento, nesta terça-feira (25), ao mandado de prisão de Jeferson Lucas dos Santos da Silva, conhecido como “Lucas Smoke” ou “Bandido Mal”, 20 anos. Ele é investigado pela prática de um roubo contra uma mulher no bairro Industrial, zona norte de Aracaju.

De acordo com o delegado Antônio Sérgio, o investigado teria abordado a vítima nas proximidades de onde ela trabalha, anunciando o roubo. Além disso, ele teria praticado atos libidinosos. “No dia 11 de agosto de 2020, ele abordou a vítima no bairro Industrial, roubou pertences e efetuou toques íntimos na vítima que se configuram como estupro”, detalhou.

Diante do crime, foram iniciadas as investigações que chegaram à identidade do suspeito. “O investigado postava fotos em redes sociais portando arma de fogo, drogas e fumando maconha. Descobrimos a residência dele, que fica no bairro Industrial. Representamos pela prisão e pela busca e apreensão na casa. Não conseguimos localizar arma e droga, mas tivemos êxito em efetuar a prisão”, ressaltou o delegado.

O suspeito foi detido e encaminhado a uma unidade policial, onde já encontra-se à disposição do Poder Judiciário para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso. A Polícia Civil também ressalta que informações e denúncias sobre ações criminosas e a localização de suspeitos podem ser repassadas por meio da ferramenta Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.