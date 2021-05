Policiais militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão (2ªCia/6ºBPM) efetuaram a prisão de um homem de 24 anos, por suspeita de roubos no município de Pedrinhas, região Sul do Estado. A ação policial ocorreu na noite da última sexta-feira (21).

O suspeito foi preso logo depois de um confronto com a guarnição. Ele dirigia o veículo usado por outros três infratores para a prática de roubos a mão armada, momento em que o trio, ao perceber a proximação da viatura policial, pulou do automóvel ainda em movimento para evitar a prisão.

Durante a abordagem, os policiais recuperaram a quantia de R$ 279.00 e sete cartões de crédito subtraídos de pelo menos duas vítimas que se apresentaram na delegacia para registrar queixa.

A Polícia Militar segue em diligências para localizar os demais infratores.

Fonte: Ascom PM/SE