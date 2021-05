Policiais civis da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) deram cumprimento, na manhã desta terça-feira (25), ao mandado de prisão definitiva de Mailson Santos Barbosa, investigado pela prática de homicídio qualificado.

De acordo com as informações policiais, a decisão judicial foi expedida pela 1ª Vara da Comarca de Petrolândia, em Pernambuco. As investigações apontaram que o investigado estaria em Aracaju, onde foi preso.

A prisão contou com o apoio do Setor de Inteligência da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e da Delegacia de Petrolândia. O detido será recambiado para Pernambuco, onde ficará à disposição da Justiça.