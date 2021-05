Policiais Civis do Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e da Delegacia de São Francisco, deram cumprimento ao mandado de prisão de Ítalo Henrique Nunes Morais de Andrade, 19 anos. Ele é investigado pela prática de homicídio cometido no bairro Atalaia, zona sul de Aracaju. A detenção ocorreu no município de São Francisco na tarde dessa quinta-feira (05).

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 23 de abril deste ano, na rua Monteiro Lobato, próximo a um cemitério localizado no referido bairro. A vítima, identificada como Antônio Carlos Ferreira, conhecido como “Jorge”, era um cidadão querido nas redondezas dos bares da Atalaia, onde trabalhava tomando conta e lavando carros.

Conforme as investigações, “Jorge” foi atingido com um tiro na cabeça. No dia do crime, uma equipe do DHPP deslocou-se para o local e já colheu as primeiras informações que traziam indícios da autoria. Outras diligências foram realizadas e, no mesmo dia, a prisão preventiva do suspeito foi decretada pelo Juiz Plantonista. Com as diligências, o suspeito foi localizado e preso na cidade de São Francisco.

Segundo o DHPP, a motivação do crime ainda não foi revelada, pois as investigações prosseguem para sua total elucidação. O suspeito já foi condenado por crime de roubo e cumpria pena em regime aberto. Ele foi conduzido a uma unidade policial, onde já encontra-se à disposição do Poder Judiciário.