Policiais militares da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) apreenderam, no domingo (30), um revólver calibre 38 com cinco munições, durante policiamento na Praia do Viral, localizada no bairro Mosqueiro, zona de expansão de Aracaju.

A ação ocorreu quando a equipe policial foi acionada para averiguar uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo, no referido local. Quando os militares chegaram lá, várias pessoas que estavam em motocicletas tentaram evadir-se, no entanto, um homem foi flagrado tentando se desfazer de um revólver calibre 38, com cinco munições.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE