Policiais militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), nesta sexta-feira, 30, para atender uma ocorrência de maus-tratos contra cães. Os animais estariam em uma residência na rua Campo do Brito, localizada no Centro de Aracaju.

No local, os policiais fizeram contato com o morador. Na residência, foram encontrados dois filhotes de cachorro, sem raça definida, amarrados com fios de eletricidade pelos pescoços, em uma área logo na entrada da casa. Os animais estavam sem água e alimento e em local aberto, sem cobertura. Além disso, eles apresentavam pequenas lesões em seus corpos.



De acordo com os policiais que participaram da ação, a residência apresentava condições insalubres. O responsável pelos animais foi conduzido à Central de Flagrantes, onde serão tomadas as providências cabíveis.