Nesse sábado, 29, policiais militares da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar ( 6ª CIPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, em Aracaju.

A ação ocorreu por volta das 21h, quando os militares, ao realizarem o patrulhamento na região do Mercado Central em Aracaju, visualizaram o veículo Polo, de placa IAM2808, com três ocupantes em atitude suspeita. Durante a abordagem, no interior do carro, em um compartimento abaixo do banco do motorista, foi encontrada uma pistola calibre 9mm e 15(quinze) munições, sendo uma deflagrada.

O condutor do Polo informou ser Oficial do Ministério Público e proprietário da arma. Logo após, o mesmo desmentiu a informação e afirmou trabalhar como office boy no Ministério Público de uma cidade no interior de Sergipe. O suspeito foi encaminhado à delegacia, para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE