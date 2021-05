O policial civil Eraldo Gomes Mota, morreu no último domingo, 09, por complicações causadas pela Covid-19. Eraldo tinha 56 anos de idade e trabalhava na Delegacia de Itabaiana.

A policia civil divulgou uma nota:

NOTA DE PESAR DA POLÍCIA CIVIL

O delegado-geral, Thiago Leandro, lamenta a morte do policial civil Eraldo Gomes Mota, 56 anos, lotado na Delegacia Plantonista de Itabaiana. Ele estava internado e faleceu na manhã deste domingo, dia 9, em decorrência de complicações da covid-19.

Em tempo, o delegado-geral se solidariza com os amigos, colegas de trabalho do policial e com os todos os familiares.