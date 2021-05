A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 11 de dezembro de 2020, informa que assinou com a Petrom Produção de Petróleo & Gás Ltda. (Petrom), contrato para a venda da totalidade de sua participação de 50% no campo terrestre de Rabo Branco, localizado na Bacia de Sergipe-Alagoas, no Estado de Sergipe.

A assinatura decorre do exercício do direito de preferência pela Petrom, que detém os 50% restantes de participação no campo. Em 11 de dezembro de 2020, a Petrobras assinou com a Energizzi Energias do Brasil Ltda. (Energizzi) contrato de compra e venda da totalidade de sua participação no campo de Rabo Branco, sendo uma das condições precedentes para o fechamento da operação o não exercício do direito de preferência pela operadora Petrom. Neste processo, a Petrom comunicou o exercício do seu direito de preferência à Petrobras, o que acarretou a rescisão do contrato de compra e venda com a Energizzi e na celebração do contrato com a Petrom, nas mesmas condições previamente estabelecidas.

O valor da operação é de US$ 1,5 milhão e foi integralmente depositado, na data de hoje, em conta-garantia em benefício da Petrobras. O fechamento da transação com a Petrom está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto nº 9.355/2018.

Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio, redução do endividamento e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos.

Sobre o campo de Rabo Branco

O campo terrestre de Rabo Branco faz parte da concessão BT-SEAL-13, localizada ao sul do campo de Carmópolis, na Bacia de Sergipe-Alagoas, no Estado de Sergipe. A produção média do campo, no ano de 2020, foi de 131 bpd. A Petrobras possui 50% de participação, em parceria com a Petrom.



Sobre a Petrom

A Petrom é uma sociedade de propósito específico (SPE) constituída para o gerenciamento das atividades desenvolvidas no campo de Rabo Branco, no qual é operadora e detém 50% de participação. A empresa pertence ao Grupo Ecom, cujas atividades são voltadas ao mercado de geração e distribuição de energia elétrica.

Petrobras