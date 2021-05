A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu no final da tarde deste domingo, 02, mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Desta vez, chegaram a Sergipe 3.280 doses de imunizantes da CoronaVac (Butantan).

A definição da distribuição dessa nova remessa para os 75 municípios sergipanos, bem como o público prioritário a ser vacinado com as doses recebidas do Ministério da Saúde, sairá de uma reunião com técnicos da SES que ocorrerá na segunda, 3.

Com essa nova remessa de vacinas, o Governo do Estado já recebeu ao todo 577.280 doses de imunizantes. Até o momento, a Secretaria já distribuiu o total de 336.741 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 322.401. Referente à segunda dose, foram distribuídas 189.300, sendo aplicadas 144.046 doses.

Também nesta segunda-feira, 3, segundo informou o Ministério da Saúde, está prevista a chegada de novos lotes de vacinas, contendo 66.500 doses de imunizantes da Astrazeneca (Fiocruz) e 4.680 doses de imunizantes da Pfizer.