Sergipe recebeu na última quinta mais de 43 mil doses de vacinas contra a covid-19

Na tarde desta quinta-feira, 06, Sergipe recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Foram 43.300 doses que irão permitir ao Estado avançar na imunização de trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, segundo informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, acrescentando que as vacinas serão distribuídas com os 75 municípios sergipanos.

Ana Lira salientou que esse novo volume de vacinas permitirá o avanço do processo de imunização no Estado, uma vez que toda a remessa está destinada à primeira dose. “Este é um momento importante da campanha, quando a gente segue vacinando os grupos prioritários, agora ampliado para as pessoas com comorbidades e deficientes permanentes, um avanço importante na preservação da vida”, enfatizou a enfermeira.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribuiu com os 75 municípios até esta quinta-feira 383.736 doses para a primeira aplicação e 189.340 para a segunda, conforme dados do Programa Estadual de Imunização. As informações dão conta ainda de que foram feitas 331.342 aplicações da primeira dose e 153.177 da segunda. Ana Lira salientou que as vacinas são fornecidas pelo Ministério da Saúde.

