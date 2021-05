O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou uma força tarefa de mobilização de toda rede púbica de saúde para dar assistência às vítimas do incêndio que atingiu o Hospital Nestor Piva, localizado na zona norte da capital.

“Diante de um incidente de grandes proporções, com múltiplas vítimas, foi necessário pensar em toda logística envolvida, juntamente com a Secretaria de Saúde de Aracaju, nos exigindo ainda mais organização e envolvimento de todos. Nossa equipe técnica foi mobilizada para definição das estratégias do transporte seguro dos pacientes, incluindo a Central de Regulação de Urgência/SAMU , além de comunicação com todos os hospitais da rede para organizar o acolhimento dessas vítimas. Esse trabalho segue até que todos, incluindo os funcionários do Hospital, recebam a devida assistência”, disse a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa

Dez viaturas (USB e USA, além de motolâncias) foram deslocadas, logo nas primeiras horas da manhã, para o primeiro atendimento.

“Foi instituída uma coordenação pela CRU/SAMU para comandar a triagem e remoção das vítimas. Dentre outras ações, acionamos órgãos estratégicos para o momento, como o Corpo de Bombeiros, Defesa Cívil, Guarda Municipal e Polícia Militar, já que essa ação envolveu aproximadamente 60 vítimas”, disse o superintendente do SAMU, Denison Pereira.

Os pacientes e funcionários foram encaminhados para as Unidades do Hospital da Policia Militar (HPM), Hospital Fernando Franco, Hospital Santa Isabel, Hospital Cirurgia, Hospital Nosso Senhor dos Passos, em São Cristovão, Hospital Universitário de Aracaju, Caps Jael Rodrigues, Hospital Regional de Socorro, além do Hospital de Urgências de Sergipe(Huse), onde recebem assistência especializada.

Das vítimas encaminhadas para as Unidades Hospitalares, quatro não resistiram à gravidade do caso e foram a óbito. As vítimas que estavam internadas na ala destinada para o tratamento da Covid-19, sofreram queimaduras e inalaram fumaça.

“No Huse chegaram nove vítimas na Unidade de Paciente Crítico (UPC) que é uma área em parceria com o município, são pacientes com a Covid, queimaduras e principalmente queimadura inalatória. A equipe da cirurgia plástica já está atuando, a Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) já está de prontidão com leitos, bem como o esvaziamento do corredor da catástrofe para receber a demanda do dia que normalmente acontece no Nestor Piva e que deve transbordar aqui para o Huse”, explicou o superintendente do Huse, Walter Pinheiro.

O superintendente reitera que o Hospital de Urgência de Sergipe está à disposição para absorver, dentro do possível, a demanda emergencial do Nestor Piva, bem como a retaguarda desses pacientes. Ainda de acordo com Walter, foram chamados os profissionais que estavam de sobreaviso e outros se apresentaram de forma espontânea para esse momento crítico.

“A questão de RH e insumos está sob controle. Na UTQ temos quatro leitos preparados para esse suporte mais grave com monitores e estabilização, ainda temos leitos na UPC de estabilização de maneira que, a princípio, está controlada essa demanda de urgência que chegou. Agora a rotina diária é que temos que ter atenção e estamos administrando em tempo real com esse espaço que temos aqui no hospital”, enfatizou.

Informações e foto SMS