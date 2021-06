Em operação conjunta entre a Delegacia de Boquim e a 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM), foi localizado um homem investigado por liderar um grupo criminoso que vinha amedrontando os moradores da cidade de Boquim. A operação teve início nesse domingo (30) e continuou nesta segunda-feira (31), resultando também na apreensão de três armas de fogo e um simulacro.

De acordo com o delegado Paulo Cristiano, o suspeito era responsável pelos tiroteios recentes na região da Rua da Jaqueira e Lagoa Vermelha. “Ele era apontado como a peça principal no confronto entre grupos criminosos, tendo criado o grupo denominado como ‘Família do Bonde da Jaqueira’”, mencionou.

Ainda conforme o delegado, o investigado possuía ficha criminal com passagens pelo sistema prisional. “Tivemos informações de que ele possuía armas em casa e estava se preparando para mais uma investida criminosa. Com base nisso, foi representado o mandado de busca na residência dele”, complementou.

Segundo o apurado no decorrer do procedimento investigativo, o suspeito também ordenava que as pessoas não saíssem às ruas após às 19h e monitorava a localidade com câmeras. Na ação policial, o suspeito reagiu à abordagem, acabou sendo atingido, foi socorrido, mas não resistiu, vindo a óbito.

SSP