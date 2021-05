O Governo de Sergipe através do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais (Ctae) decidiu flexibilizar o toque de recolher em Sergipe.. A reunião aconteceu na tarde desta quinta-feira (13).

De acordo com o Governo de Sergipe, o toque de recolher passa a valer apenas de quinta-feira a sábado, das 22h às 5h em todo território do estado. Os estabelecimentos deverão encerrar suas atividades às 21h garantindo o deslocamento dos seus colaboradores às suas casas.

As outras medidas restritivas ficam mantidas conforme o decreto anterior, divulgado no dia 28 de abril. Desta forma, fica mantida a liberação dos serviços não essenciais no interior de Sergipe aos finais de semana, ficando a cargo do prefeito do município essa organização. A liberação dos serviços não essencias não vale para a Grande Aracaju.

Continua mantido que os municípios devem decidir sobre o período de retorno das aulas. Em todos os casos previstos, o retorno às atividades educacionais presenciais deve ser gradual, progressivo e híbrido, respeitando as normas de distanciamento social e a limitação de 40% da capacidade de alunos por sala.

Na capital e região Metropolitana, praias e parques continuam não podendo ser frequentados durante os finais de semana. Também permanece vedado o funcionamento de atividades não essenciais e especiais no final de semana.

Haverá nova reunião do Comitê Técnico-Cientifico e de Atividades Especiais na próxima quinta-feira (20) para definição de novas medidas ou a manutenção das mesmas.

Com informações do G1/SE