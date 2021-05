César Rezende, Prefeito de Rosário do Catete, foi transferido na manhã de hoje, 10, para uma UTI em Aracaju, após complicações causadas pelo Covid-19.

O prefeito havia sido internado no último dia 05. O estado de saúde do prefeito é estável e sua entrada na UTI é para melhor cuidar da saúde do prefeito, de acordo com Cícero Neto (Comunicação).