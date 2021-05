Luiz Carlos Batista Dos Santos, conhecido como “Doidão”, eleito com 340 votos no município de Macambira, surpreendeu a internet após aparecer com um corte de cabelo para lá de exótico.

O vereador aprece com o nome do ex-deputado Federal André Moura em sua cabeça: “É uma homenagem pelo que vossa excelência fez no estado de Sergipe e que você fez Cuma deputado federal”

Ainda de acordo com o parlamentar, o mesmo carregará o desenho até 2022.